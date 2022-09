Replica van een Romeinse rivierpatrouilleboot zorgt tijdens het Gallo-Romeins Weekend voor primeur in ons land, er zijn veertien roeiplaatsen

WERVIKDe replica van een Romeinse rivierpatrouilleboot zorgt tijdens het Gallo-Romeins Weekend begin oktober in Wervik voor een primeur in ons land. De boot gaat varen op de Leie en mensen kunnen mee. Er worden zowel op zaterdag als zondag een zevental korte vaarten voorzien maar de plaatsen zijn beperkt tot telkens achttien. “Het is eindelijk zover, na meer dan twee jaar mailen, bellen, zoomen en zelfs een plaatsbezoek”, zegt voorzitter Yannick Morisse van de vzw Gallo-Romeins Weekend. De vorige editie dateert door de pandemie van 2019.

De F.A.N. is een replica van een Romeinse rivierpatrouilleboot en werd door de Duitse vzw Erlebnis Geschichte und Experimentelle Archäologie e.V. gebouwd. Deze vzw heeft nauwe banden met de Friedrich-Alexander Universiteit in Erlangen-Neurenberg. Ze heeft als doel geschiedenis en archeologie weer tastbaar te maken op basis van wetenschappelijke feiten. Ze heten niet alleen archeologen van harte welkom, maar ook geïnteresseerden, studenten en scholieren!

“Ter gelegenheid van de 275ste verjaardag van de Friedrich-Alexander Universiteit werd er besloten om een replica te bouwen van een Romeins schip in oorspronkelijke grootte onder de leiding van professor dr. Boris Dreyer”, zegt Yannick Morisse. “De F.A.N. is gebaseerd op twee wrakken die opgegraven werden in Oberstimm en nu zijn tentoongesteld in het Romeinse en Keltische museum in Manching. Ze stammen uit de periode 100 na Christus en werden gebruikt als patrouille- en konvooiboten, bewaakten de grenzen en boden een eerste verdedigingslinie in de wateren van Midden-Franken en langs de Donau.”

Volledig scherm deze Romeinse rivierpatrouilleboot zal varen op de Leie © RV

Er werd in december 2016 gestart met de reconstructie van een Romeinse rivierboot die in het begin van de tweede eeuw na Christus zou zijn gebruikt. De F.A.N. werd in maart 2018 te water gelaten en maakte haar maidentrip in mei en vertrok toen naar de Zwarte Zee. In 2020 moest de boot voor dertig noodgedwongen hersteld worden wegens aantasting van een agressieve schimmel. De bouw van de F.A.N. werd ook door de Europa gesubsidieerd

“De F.A.N. wordt via de gewone weg op een trailer naar Wervik vervoerd”, vertelt Yannick. “Het transport zal twee dagen in beslag nemen De boot wordt op vrijdagnamiddag 30 september op het recreatie-eiland de Balokken verwacht waar hij te water wordt gelaten.”

Dat komt er niet zomaar. De vzw Gallo-Romeins Weekend wist professor Boris Dreyer te overtuigen. “We dragen beiden historische correctheid hoog in het vaandel”, zegt Yannick. “Dat was ook de hoofdreden waarom men vanuit Duitsland onmiddellijk positief reageerde om samen te werken. En hoewel er uitzonderlijk toegevingen moeten worden gedaan, bijvoorbeeld voor de veiligheid worden de roeiers verplicht om lifejackets om te doen, heeft deze filosofie er wel toe geleid dat we op een positief manier aanzien genieten van onder meer de academische wereld. Wijzelf maar ook onze zuster vzw Viroviacum Romanum, de oorspronkelijke organisatoren van ons historisch evenement, werken meer en meer samen met archeologen, professoren en geschiedkundigen.”

Volledig scherm een sfeerbeeld tijdens een vorig Gallo-Romeins Weekend © Maxime Petit

In totaal zal er plaats zijn voor 18 passagiers, waarvan 14 op roeiplaatsen. Zes mensen van de F.A.N., waaronder professor Boris Dreyer, zijn begeleider om alles onder controle te houden.

Meevaren kost vijf euro en de plaatsen zullen te reserveren zijn via de website www.galloromeinsweekend.be of indien niet alle tickets in voorverkoop de deur uit zijn nog ter plaatse tijdens het weekend.

Nog de technische gegevens van de F.A.N.: 15,7 tot 16 meter lang, 2,7 meter breed; 70 centimeter diepgang, 2.700 kilp met 18 tot 20 roeiers. Snelheid tot 6 knopen bij roeien, nog sneller met wind.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.