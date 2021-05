Regenweer maakt plaats voor zon: Vlaming trekt massaal naar terras voor eerste pintje

Leuven Tournée Générale: REPORTAGE De grote drukte blijft nog even uit in Leuven maar dat maakt het niet minder gezellig: “Eerst koffie want we willen doorgaan tot 22 uur”

12:31 Van een overrompeling kunnen we nog niet spreken maar toch zien we één rode draad als we op reportage gaan in hartje Leuven: een glimlach. Hoewel het miezerige weer voorlopig nog spelbreker van dienst is, ruilden toch heel wat mensen uitslapen in voor het langverwachte terrasje. “We beginnen voorzichtig met een koffie maar straks schakelen we over op een wijntje of een cocktail”, aldus drie jongedames op het terras van Barvista op de Oude Markt.