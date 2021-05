Regen houdt Vlaming niet weg van eerste pintje: “Speciaal mijn wekker gezet en dikke jas aangetrokken, santé!”

Tienen Regenbui strooit roet in het eten bij heropening terrassen, maar kan collega’s niet weerhouden

12:16 Eindelijk, de heropening van de terrassen. Nog wel een beetje frisser maar toch besluit ik om de lokale horeca te steunen en trek ik naar de Godison hier in het dorp wat verderop. Niky en zijn team hebben hun terras piekfijn in orde gebracht. Maar helaas.... net op het openingsuur begint het te regenen. Ik zoek me een droog plekje onder een parasol en bestel mijn favoriet biertje. Het blijft druppelen en de wind maakt het koud. Ondanks alles smaakt deze godendrank me heerlijk ! Wat later komen drie dames het terras opgewandeld. Het blijken drie collega’s te zijn van het woonzorgcentrum Huize Nazareth dat hier vlak achter is. Het is halftwaalf en de dames hebben middagpauze. Ook zij hebben er ondanks het regenweer voor gekozen om de lokale horeca te komen steunen. Ze houden het op een koffietje. Maar koffie of niet, je ziet duidelijk dat ze genieten en net zoals iedereen van ons snakken naar de herwonnen vrijheid. Ook al was het maar even een bakje troost, vol energie keren ze wat later terug om zorg te dragen voor de bewoners. Het blijft maar regenen en zelf hou ik het ook maar op ééntje. Voor de mensen van de horeca wens ik het beste en vooral mooi weer.