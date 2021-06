REDCHALLENGE. Vorselaar laat zich als eerste van z’n meest rode kant zien: “We dagen graag iedereen uit om straffer te doen!”

Op 11 juni start het EK Voetbal, en dat is niet alleen een sportief hoogtepunt, maar ook een moment om eindelijk nog eens samen te supporteren en te vieren. In de ‘Red Challenge’ van VTM Nieuws en hln.be dagen daarom vijf duivels elke dag één Vlaamse stad of gemeente uit om zich van hun meest rode kant te laten zien. Vandaag laten de inwoners van Vorselaar zien dat zij geen uitdaging uit de weg gaan!

Een enthousiaste burgemeester Lieven Janssen en enkele schepenen trokken samen met een cameraploeg doorheen het dorp. Scholen, café’s, straten en tal van andere enthousiaste deelnemers gaven het beste van zichzelf voor de camera’s. “We hopen met Vorselaar het startschot gegeven te hebben voor een leuk vervolgverhaal door heel Vlaanderen. We dagen de gemeenten die later aan de beurt komen uit om straffer dan ons voor de dag te komen”, vertelde schepen Kobe Vercauteren tussen alle duivelse gekte door.

Volledig scherm Heel Vorselaar kleurde maandagmiddag zwart-geel-rood voor de passage van VTM-nieuws in het dorp. © Florian Van Eenoo Photo News

Thomas Meunier

Tijdens het VTM Nieuws zondagavond kondigde nieuwsanker Cathérine Moerkerke de start van de RedChallenge campagne aan. “Met het EK voor de deur willen we bij VTM Nieuws en hln.be Vlaanderen helemaal rood doen kleuren. Elke dag tonen we in het nieuws van zeven een gemeente die zich van z’n meest rode kant laat zien.” Enkele seconden later grabbelde Rode Duivel Thomas Meunier Vorselaar uit de trommel. Meteen het sein voor alle inwoners van Vorselaar om hun beste beentje voor te zetten. Tegen het middaguur op maandag zou immers de cameraploeg langskomen in het Kempense dorp.

Voetbalsfeer

En of men in Vorselaar klaar was om de Rode Duivels een hart onder de riem te steken. Wereldsterren als Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld en Romelu Lukaku stappen dan wel pas komende zaterdag het veld op voor hun eerste groepswedstrijd, maar wie maandagmiddag door Vorselaar reed, kon reeds proeven van een echte voetbalsfeer zoals die enkel tijdens Europese en wereldkampioenschappen te vinden is. Scholen, straten, pleinen en café’s werden in de zwart-geel-rode kleuren ondergedompeld.

Volledig scherm Axel (l.) en Lex vonden het maandagmiddag alvast een heerlijk moment op hun school © Jurgen Geyselings

De eerste halte van de VTM Nieuws-ploeg was bij school De Knipoog. Bijna 150 lagereschoolkinderen waren in het rood uitgedost, droegen petjes en zwierden lustig met supporterssjaals van de Rode Duivels. Al springend, lachend en dansend zette iedereen - van leerlingen, leerkrachten tot zelfs directeur Kurt Gevers - zijn beste beentje voor. “We zijn vrijdagnamiddag begonnen aan de voorbereiding en wat je hier nu ziet, is ongelooflijk toch”, vertelt de directeur. “Dit is een topdagje voor alle leerlingen maar zeker ook voor de leerkrachten die fantastisch werk leverden.” Tussen de vele kinderen botsen we op Axel (7) en Lex (6) die enthousiast meegaan in het feestgedruis. “Mijn favoriete speler? Da’s Lukaku”, weet Axel. “Misschien maakt die wel honderd doelpunten”, vult zijn vriendje Lex aan. We worden kampioen en dan is het groot feest!”

Quote Wie er Europees kampioen wordt? Da’s heel simpel: de Rode Duivels! Mats (8) uit Vorselaar

Een eindje verderop bij het Kardinaal van Roey-instituut aan de Monseigneur Donchelei, die trouwens van begin tot eind aangekleed werd met tricolore-vlaggen, is de Rode Duivelsgekte eveneens toegeslagen. Op de enorme speelplaats werden de namen van alle Rode Duivels die deelnemen aan het EK met krijt op de grond geschreven. Nadat ook hier de leerlingen springen en juichen voor de camera’s is het tijd voor een potje voetbal op de speelplaats. Onder luide aanmoedigingen nemen twee teams het tegen elkaar op. Wanneer de fictieve Rode Duivels een doelpunt scoren, kan het hele dorp het gejuich horen. Eén van die hevige fans langs de zijkant van het veld is de achtjarige Mats. “Ik ben superfan van Eden Hazard, da’s mijn favoriet”, vertelt hij. “Wie er kampioen wordt? Da’s simpel. De Rode Duivels!”

Volledig scherm Enthousiaste kinderen tijdens de opnames van VTM Nieuws in hun school maandagmiddag. © Florian Van Eenoo Photo News

De cameraploeg verlaat de speelplaats tussen een erehaag aan de zestig meter lange rode loper. Het enthousiasme bij de jongeren kan niet op. “België, België, België...” en “Komaan België!”, klinkt het uit alle kelen links en rechts van de rode loper. Niet ver van de school, aan de ingang van de Vorselaarse kerk, werden grote Belgische vlaggen op de grond geplaatst. De ideale plek om op de ochtend van één van de matchen van de Rode Duivels een weesgegroetje te komen bidden.

Terras uitverkocht!

Dat niet enkel de schoolgaande jeugd in Vorselaar aftelt naar het EK, blijkt tijdens een bezoek aan Sporthal De Dreef. Cafetaria-uitbater Steven Segerink brengt stilaan alles in gereedheid voor het grote moment komende zaterdag. “Ik plaats buiten een outdoor scherm en liet mensen reserveren voor een plekje op het grote terras hier”, vertelt hij. “Van een succes gesproken! Op amper drie dagen tijd waren alle 132 stoelen aan de man of vrouw gebracht voor de eerste match zaterdag. Voor de andere matchen van onze nationale ploeg zijn nog ongeveer de helft van de tafels beschikbaar. Het worden alvast duivelse avonden voor Vorselaar de komende weken. Hopelijk met een fantastische apotheose voor ons land op 11 juli, de dag van de finale...”

Volledig scherm Steven Segerink is klaar voor enkele 'duivelse avonden' op het terras van zijn café © Florian Van Eenoo Photo News

Volledig scherm Duivelse gekte in Vorselaar © Florian Van Eenoo Photo News

