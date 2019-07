Recordopbrengst Passieconcert aan goede doelen geschonken CDR

03 juli 2019

07u15 3

De coalitie van mensen van goede wil sprokkelden dit jaar een recordbedrag bij elkaar met hun Passieconcert in de Sint-Michielskerk. Nooit eerder in de voorbije tien jaar leverde het concert 14.115 euro op. Dat zou betekenen dat de drie goede doelen, zijnde het Mannahuis, de Kerit en de Sint-Vincentiusvereniging, elk 4.705 euro zouden krijgen. Maar weldoener Roger Tanghe deed er uit sympathie voor de drie begunstigden, en voor Gust Boudrez die dit jaar 50 jaar actief is als vrijwilliger, er nog een schepje bovenop. Hij schonk 1.800 euro waardoor de Kerit, Het Mannahuis en de Sint-Vincentiusvereniging elk een financiële duw in de rug kregen van 5.305 euro.