RECONSTRUCTIE: Cafébazin Valérie schoot in 1999 gangster Pierre Joubert dood: “Het blijft haar achtervolgen, ondanks de vrijspraak”

Sint-Pieters-Leeuw Kar.Tjee opent zomerbar op Colomado­mein nadat corona opnieuw streep trok door festival: "Niets doen zagen we helemaal niet zitten"

9:36 Het muziekfestival Kar.Tjee zal ook dit jaar niet doorgaan in Sint-Pieters-Leeuw. Corona, weet u wel. Maar de organisatoren hadden deze zomer geen zin om stil te zetten. En dus openen ze donderdag de deuren van hun zomerbar Colomabar. Eerder serveerden ze ook al muziek, cocktails en hapjes in Bar Catala in Huizingen. “In het Colomapark doen we ons eigen ding”, legt Jolan De Kempeneer van Kar.Tjee uit. “Omdat we het echt niet zagen zitten om voor het tweede jaar op rij niets te doen, hebben we gekozen voor een programma dat toegankelijk is voor iedereen. Op donderdag komen de mannen van dj-collectief For The Record en vrijdag is het de beurt aan Schuurboitke van Jeugdhuis Eenders. Op zondag komen dan de technoliefhebbers aan hun trekken. Het wordt natuurlijk geen fuif maar we willen wel dat iedereen zich eindelijk nog eens kan amuseren op een activiteit van Kar.Tjee. De bar opent donderdag 5 en vrijdag 6 augustus om 16 uur de deuren, op zaterdag en zondag kan je er al vanaf 12 uur terecht. Meer informatie over het evenement is te vinden via deze link.