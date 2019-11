Rechter over loper met luipaardenstring: “Geen misdrijf, hoogstens andere visie op wat smaakvol is” WHW

14 november 2019

15u17 6 Een man uit Grimbergen is vrijgesproken voor exhibitionisme. De man fietste rond met een spannend zwart broekje met daaronder een ‘luipaardenstring’. Volgens drie 16-jarige meisjes maakte hij bovendien obscene gebaren naar hen. Dat laatste ontkent hij categoriek. Het parket had eerder een celstraf van 6 maanden met uitstel gevorderd.

Op 30 maart 2017 wilde de man gaan lopen in het Prinsenbos. Daarvoor had hij een best opvallende outfit voor aangetrokken. Een zogenaamd ‘marcelleke’, eronder een spannend zwart broekje en als ondergoed een string met luipaardprint. “Ik heb het nu eenmaal snel warm”, verklaarde hij deze vestimentaire keuze tegenover de rechter. Drie 16-jarige meisjes zagen de man rijden en meenden dat ze een twee weken ervoor door hem gevolgd werden. “Nu keek hij ons doordringend aan en maakte enkele handgebaren naar zijn kruis”, verklaarden ze tegen de politie. Een van de meisje stuurde haar broer een bericht over de ‘vieze man’. Die kwam meteen ter plaatse en gaf de man een vuistslag in het gezicht. De man liep hierbij een dubbele kaakbreuk op.

Toch werd hij vervolgd voor exhibitionisme en openbare zedenschennis. Zelf zag de man het anders. “Ik heb niemand lastiggevallen en volgde hen helemaal niet”, klonk het tegen de politie. Volgens de verdediging was de kledij van de man ook helemaal niet zo aanstootgevend. “Op foto’s van bewakingscamera’s is zijn loopkledij te zien. Ook de agenten bij wie hij in die kledij klacht ging indienen na die slag, maakten geen opmerking over zijn kleren. Daarom werd de vrijspraak gevraagd.De rechter ging mee in het verhaal van de verdediging. “Uit de verklaring van de meisjes kan niet bewezen worden dat hij zich schuldig maakte aan openbare zedenschennis. De beklaagde heeft altijd ontkend een beweging te hebben gedaan naar zijn kruis”, aldus de rechter die ook geen graten zag in zijn looptenue; “Het is geen misdrijf om zo rond te lopen, hoogstens heeft hij een andere visie op wat smaakvol is.” Of en wanneer het tot een proces komt omtrent de vuistslag van de broer van een van de meisjes is nog niet bekend.