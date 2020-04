Zware coronacijfers voor rusthuis O-L-V van de Kempen: “Helft van bewoners besmet met virus” Jef Van Nooten

15 april 2020

10u52 0 Ravels In woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen is maar liefst de helft van de bewoners besmet met het coronavirus. “Maar heel wat van de positief geteste bewoners vertonen geen of slechts milde symptomen”, zegt directeur Bob Van de Putte. Ook één derde van de werknemers heeft positief getest. Toch blijven ze voortwerken in het rusthuis.

Het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van de Kempen was één van de rusthuizen in Vlaanderen die testkits kreeg om alle bewoners en personeelsleden te testen op COVID-19. Eind vorige week werden de tests uitgevoerd. Intussen zijn de resultaten bekend. Daaruit blijkt dat het coronavirus al hard heeft toegeslagen in het woonzorgcentrum. “De helft van de bewoners heeft een positieve test afgelegd”, zegt algemeen directeur Bob Van de Putte. “De familieleden van alle bewoners werden geïnformeerd over het resultaat van de test. Het woonzorgcentrum heeft er trouwens van in het begin voor gekozen om op regelmatige basis op een open en transparante wijze te communiceren met de familieleden. Verder is het belangrijk om weten dat heel wat van de positief geteste bewoners geen of slechts milde symptomen vertonen.”

Personeel

Ook personeelsleden ontsnappen niet aan het virus. Eén derde van de werknemers in het rusthuis heeft een positieve test afgelegd. Toch blijven zij gewoon aan de slag. “Nog meer dan bij onze bewoners hebben nogal wat van deze personeelsleden geen ziekteverschijnselen. Conform de richtlijnen van de overheid kunnen positief geteste personeelsleden ingezet worden voor de zorg van positief geteste bewoners. We kiezen er als huis voor om dit ook effectief te doen”, vervolgt Van de Putte. Op deze wijze komt de continuïteit van de zorg op geen enkel ogenblik in het gedrang en kunnen we onze bewoners alle zorgen blijven geven die ze nodig hebben.”

Apart verzorgen

Op basis van de testresultaten heeft het woonzorgcentrum de organisatie van de zorg bijgestuurd. Het rusthuis is overgeschakeld op zogenaamde cohort-zorg. “Concreet houdt cohort-zorg in dat besmette bewoners worden gescheiden van niet-besmette bewoners, door ze apart te verzorgen”, besluit directeur Van de Putte. “Deze beslissing ligt in het verlengde van het tot op heden gevoerde beleid, namelijk het strikt opvolgen en toepassen van de richtlijnen van de overheid en de instructies van de medisch experten. We hebben dit van bij het begin van de crisis gedaan en zullen dit ook in de toekomst blijven doen. Dit doet ons besluiten dat het virus ons woonzorgcentrum wellicht is binnengedrongen voordat de door de overheid uitgevaardigde maatregelen van kracht werden.”