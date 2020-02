Zoon gaat failliet in Bosnië: schuldeisers plegen home invasion bij 75-jarige vader om 140.000 euro terug te eisen Jef Van Nooten

05 februari 2020

13u55 1 Ravels Twee Nederlanders en een Bosniër riskeren gevangenisstraffen tot 45 maanden voor een brutale home invasion in de Merellaan in Poppel (Ravels). Een 75-jarige man werd er met een vuurwapen bedreigd. De daders eisten 140.000 euro van hem omdat zijn zoon schulden had nadat zijn zaak failliet was gegaan in Bosnië. “Een faillissement in Bosnië is niet te vergelijken met een faillissement in België”, klinkt het.

Twee personen belden op 22 november 2018 om 19 uur ‘s avonds aan bij een woning in de Merellaan in Poppel (Ravels). “Toen de bewoner de deur open deed, zijn de twee personen met geweld de woning binnen gedrongen. Ze bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen en eisten 140.000 euro”, vertelt openbaar aanklager Inge Delissen.

De twee daders moesten uiteindelijk zonder geld weer vertrekken. Het slachtoffer had zoveel niet in huis. De home invasion wordt daarom gekwalificeerd als een poging tot afpersing. Maar dat de daders gewapend waren en de feiten ‘bij nacht’ gebeurden, zijn wel verzwarende omstandigheden.

Bospad

De overvallers vluchtten nadien richting Nederland. Daar werden ze nog dezelfde avond door de politie gecontroleerd. “Hun voertuig stond verdacht opgesteld op een afgelegen bospad”, verklaart Inge Delissen de controle door de Nederlandse politie. “In de auto lagen een bivakmuts en een doorgeladen zwart pistool met patronen, maar ook een brief waaruit bleek dat de zoon van het slachtoffer in Poppel schulden heeft.”

Faillissement

De brief was van de hand van de Nederlander Lodewijk S. Hij wordt door het parket in Turnhout beschouwd als opdrachtgever voor de home invasion. Zijn twee medebeklaagden Josephus C. en Benjamin S. zouden de home invasion hebben uitgevoerd. “Lodewijk S. heeft samen met de zoon van het slachtoffer een zaak opgericht in Bosnië”, aldus Inge Delissen. “Toen de zoon ziek werd, heeft S. het bedrijf alleen verder gerund, maar dat heeft geleid tot een faillissement. In juni 2018 heeft S. een brief aan voormalige zakenpartner gericht waarin hij 86.000 euro opeiste.”

Met de nodige interesten er bij zou de schuld in totaal zo’n 140.000 euro bedragen, het bedrag dat de overvallers eisten van de vader van S.’s voormalige zakenpartner.

45 maanden

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 45 maanden voor Lodewijk S. als opdrachtgever. Op politiecamera’s is te zien dat hij die avond mee naar Poppel reed in een aparte wagen, maar hij is de woning niet mee binnen geweest. De twee uitvoerders van de home invasion riskeren een gevangenisstraf van 40 maanden.

Onder druk

Lodewijk S. gaat voor de vrijspraak. Hij ontkent dat hij de opdracht heeft gegeven en zegt zelf een slachtoffer te zijn. “Een faillissement in Bosnië is net iets anders dan in België. In België kunnen schuldeisers op hun kin kloppen, maar in Bosnië accepteert men dat niet”, zegt zijn advocaat. “Mijn cliënt was het gezicht van het bedrijf. De schuldeisers richten zich daarom tegen hem. Hij is jarenlang onder druk gezet om de schulden te betalen. Toen ze in Bosnië hun geduld verloren om de resterende schulden te betalen, heeft hij een brief opgesteld om dat geld aan zijn ex-zakenpartner terug te vragen. Hij toonde die brief aan de Bosniërs om aan te tonen dat hij moeite deed. Hij werd dan zelf bedreigd om hen naar de woning van zijn ex-zakenpartner te brengen.”

Josephus C. stuurde zijn kat naar de rechtbank. Benjamin S. ontkent dat hij de woning mee binnen is geweest. Vonnis op 4 maart.