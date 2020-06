Zitmaaier van gemeente brandt volledig uit Jef Van Nooten

23 juni 2020

17u17 6 Ravels De arbeiders van de gemeente Ravels moeten het voorlopig met één zitmaaier minder stellen. Een van de zitmaaiers is dinsdagnamiddag volledig uitgebrand.

Het incident gebeurde aan Paardenwiel in deelgemeente Poppel. “De zitmaaier heeft vuur gevat tijdens het maaien”, vertelt burgemeester Walter Luyten. “Mogelijk heeft de hitte mee aan de basis gelegen van de brand. De zitmaaier is onbruikbaar want hij is volledig uitgebrand. Gelukkig hebben we nog een andere zitmaaier. En het belangrijkste is dat de arbeider die op de zitmaaier zat, zich tijdig uit de voeten heeft kunnen maken. Niemand raakte gewond.”