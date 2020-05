Wie helpt gemeente bij verdeling van 15.000 mondmaskers? Jef Van Nooten

14u26 3 Ravels De gemeente Ravels is op zoek naar vrijwilligers om eind deze maand de herbruikbare mondmaskers te verdelen. “Elke vrijwilliger zal een straat toegewezen krijgen om mondmaskers te bedelen.”

Alle inwoners van Ravels krijgen een herbruikbaar stoffen mondmasker. De levering die de gemeente aankocht, wordt eind mei verwacht. Daarna worden ze per adres verpakt en aan de inwoners bezorgd. “De verdeling van zo’n 15.000 mondmaskers is een grote opdracht. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij deze huis-aan-huisbedeling”, klink het. “Elke vrijwilliger zal een straat toegewezen krijgen om mondmaskers te bedelen.”

Wie interesse heeft om een handje toe te steken, kan zich inschrijven via secretariaat@ravels.be met vermelding van je naam, telefoonnummer, e-mailadres en postcode.