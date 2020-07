Wagen van drie homejackers crasht na kilometerslange achtervolging vanuit Nederland Wouter Demuynck

25 juli 2020

00u56 2 Ravels Aan Geeneinde in Weelde (Ravels) is vrijdagavond een BMW M5 gecrasht na een spectaculaire achtervolging door meerdere Nederlandse politiewagens. De drie inzittenden, die in Tilburg een homejacking zouden hebben gepleegd, vluchtten nog weg maar konden al snel gevat worden.

De achtervolging begon in Tilburg en eindigde een twintigtal kilometers verder in Weelde. De achtervolgde wagen crashte in de berm en werd nadien weer de baan op geslingerd.

De inzittenden probeerden nog in het bos weg te vluchten, maar met de hulp van een Belgische en Nederlandse politiehelikopter konden de daders snel gevat worden. Zij zouden een homejacking in Tilburg op hun kerfstok hebben.



