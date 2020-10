Vrouwen trotseren regen voor Women’s Ride van Think Pink Jef Van Nooten

10 oktober 2020

10u28 2 Ravels Oktober is borstkankermaand. Daarom organiseerde Think Pink eerder deze maand de Women’s Ride. In de buurt van Ravels en Baarle-Hertog trotseerden 17 dappere dames de regen om een fietstocht van 50 kilometer te maken.

“Jammer genoeg kent bijna iedereen wel iemand die de strijd met borstkanker aangaat. Daarom is het zo belangrijk dat we allemaal samen onze schouders zetten onder preventie en bestrijding van de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen”, klinkt het bij Think Pink. “Met de Women Ride willen we zoveel mogelijk vrouwen in beweging brengen. Bewegen is namelijk een belangrijke preventieve maatregel tegen borstkanker. Bovendien bevordert bewegen het herstel tijdens en na een behandeling.”