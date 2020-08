Vrachtwagen kantelt in Nijverheidsstraat Jef Van Nooten

10 augustus 2020

19u12 2

In de Nijverheidsstraat in Weelde, deelgemeente van Ravels, is maandag een vrachtwagen gekanteld. Het ging om een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat. De reden van het ongeval is niet duidelijk. Mogelijk was de vrachtwagen te hoog geladen.