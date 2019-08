Vooral rookschade na woningbrand Wouter Demuynck

08 augustus 2019

Woensdag werd de brandweer uitgestuurd naar een woningbrand in Groot-Goorbleek in Poppel (Ravels). De brand bleek mee te vallen, want uiteindelijk had enkel een stuk van de zetel vuur gevat. Er was wel wat rookschade in het pand, waardoor de bewoner ergens anders moest gaan overnachten.