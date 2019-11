Vijftiger uit Ravels sinds dinsdag vermist Jef Van Nooten

20 november 2019

07u54 0 Ravels De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 50-jarige Ronald Arendse uit Raves. De man is sinds dinsdagvoormiddag vermist.

Ronald Arendse verliet op dinsdag 19 november rond 11.45 uur zijn woning aan de Bredaseweg in Ravels. Hij vertrok er te voet. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De man is 1,82 meter groot en normaal gebouwd. “Ronald is drager van een blauwe jas met rode mouwen. Hij is eveneens drager van een zwarte pet en heeft een zwarte rugzak bij zich. Aan Ronald wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen”, klinkt het bij de politie.

Wie Ronald Arendse gezien heeft of weet waar hij verblijft, kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.300.