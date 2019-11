Vijftien maanden cel voor brutale sigarettendieven Toon Verheijen

18 november 2019

De rechter in Turnhout heeft drie mannen uit Tilburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden en een boete van 2.400 euro voor een inbraak die ze eind 2017 pleegden in het benzinestation Van Raak aan de grens in Poppel (Ravels). De daders gingen in de nacht van 26 november aan de haal met meer dan 6.500 euro aan sigaretten. Op camerabeelden was duidelijk te zien hoe ze ’s nachts met een auto toekwamen, over de omheining van een aanpalend terrein klommen en daarna met een koevoet een gat in de muur van de shop van het tankstation maakten. De daders slaagden er ook in om de elektriciteit uit te zetten zodat het alarm niet afging. Na een onderzoek van onder meer de ANPR-camera’s kon de politie de zaak uiteindelijk oplossen.