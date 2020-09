Vier gewonden bij ongeval met drie auto’s Jef Van Nooten

29 september 2020

Op de Merksplasseweg in Weelde (Ravels) zijn maandagnamiddag drie auto’s betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Twee voertuigen stonden er rond 15.20 uur stil omdat het voorste voertuig wilde afslaan naar de Bosvenstraat. De bestuurder van een derde wagen merkte dit te laat op en reed in op zijn voorliggers. In de drie wagens die in de brokken deelden, raakten in totaal vier personen gewond. Het ging om lichte verwondingen. Alle slachtoffers konden ter plaatse verzorgd worden, ze moesten niet naar het ziekenhuis.