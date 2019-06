VIDEO: Schuur brandt volledig uit aan Pannenhoef Jef Van Nooten

29 juni 2019

08u51 0 Ravels Aan Pannenhoef in Poppel (Ravels) heeft vrijdagavond een felle brand gewoed. Een historische schuur ging er volledig in vlammen op.

De brand in de schuur aan Pannenhoeve was zo fel dat brandweerzone Taxandria ondanks de inzet van verscheidene tankwagens ook de hulp moest inroepen van de Nederlandse brandweer. Het duur uren voordat alle vlammen gedoofd waren. De rookwolk was intussen kilometers ver te zien. Dat de brand zo fel was, heeft te maken met het vele stro dat in de schuur lag opgeslagen. Naast stro gingen ook enkele landbouwmachines mee in vlammen op.

De brandweer vreesde even dat de vlammen zouden overslaan op een nabije stal met varkens, maar die stal kon gevrijwaard worden. De dieren bleven ongedeerd.