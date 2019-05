Veilig fietspad langs Tilburgseweg Jef Van Nooten

27 mei 2019

19u25 2

In Poppel is de aanleg van een veilig fietspad langs de Tilburgseweg (N12) afgerond.

Het nieuwe en vrij liggende fietspad werd officieel in gefietst door gemeentebestuur en inwoners. Het nieuwe fietspad langs de Tilburgseweg loopt van de voormalige rijkswachtkazerne tot aan de grens. “Dit gedeelte van de Tilburgseweg is voortaan niet alleen veiliger voor de zwakke weggebruiker, maar onze gemeente is nu ook een mooi vrij liggend fietspad rijker”, klinkt het bij de gemeente.