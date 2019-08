Veilig fietsen tussen Weelde en Ravels dankzij vrijliggend fietspad Wouter Demuynck

11 augustus 2019

12u45 0 Ravels Het gemeentebestuur heeft zaterdagmiddag het nieuwe fietspad langs de Turnhoutseweg (N12) ingehuldigd. Met het fietspad kunnen zwakke weggebruikers zich veilig verplaatsen tussen de dorpskernen van Ravels en Weelde.

De werken aan het fietspad langs de Turnhoutseweg (N12) gingen in het najaar van 2018 van start en zijn nu afgerond. Tussen het centrum van Ravels en de Singelstraat lagen er al vrijliggende fietspaden, maar het daaropvolgende tracé van zo’n 2,5 km richting Weelde had zulke fietspaden nog niet. Met vrijliggende fietspaden tot aan de Gemeentelaan is dat euvel nu weggewerkt. De aanleg kostte zo'n 940.000 euro.

Ter hoogte van de Elzenstraat huldigden burgemeester Walter Luyten (CD&) en schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Patrick Van den Borne (CD&V) zaterdag het fietspad plechtig in nadat ze het samen met enkele inwoners hadden ingereden. Na de fietstocht bood het gemeentebestuur aan het Tuinfestival nog een drankje aan.