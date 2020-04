Vandalen laten initialen achter in verse beton van nieuw fietspad: “Tienduizenden euro’s schade” Jef Van Nooten

09 april 2020

10u35 7 Ravels De gemeente Ravels geeft vele tienduizenden euro’s schade opgelopen nadat onbekenden fiets- en voetsporen hebben achtergelaten op De gemeente Ravels geeft vele tienduizenden euro’s schade opgelopen nadat onbekenden fiets- en voetsporen hebben achtergelaten op het nieuwe fietspad langs Geeneinde in Weelde . De vandalen kerfden zelfs een hartje met initialen in het verse beton. “Het is geen goedkoop grapje”, zucht burgemeester Walter Luyten.

Vandalisme. Een ander woord heeft schepen van Openbare Werken Patrick Van den Borne er niet voor. Als er alleen bandensporen van de fietsen in het beton waren achtergelaten, had het nog per ongeluk kunnen zijn. Maar het hartje en de initialen maken duidelijk dat het een bewuste actie was. “Over een lengte van 400 meter staan op het fietspad langs het Geeneinde in Weelde fiets- en voetstapsporen. Ook werden er initialen en een hartje in het verse beton gekerfd”, zegt schepen Patrick Van den Borne. “Het fietspad is nog niet opengesteld omdat het beton een uithardingsperiode kent, maar is nu beschadigd.”

Het gemeentebestuur van Ravels vermoedt dat een jong koppeltje met een mountainbike en een gewone fiets gebruik heeft gemaakt van het fietspad. “Het beton was nog niet hard geworden en onbekenden maakten toch gebruik van het fietspad langs het Geeneinde. Het is wel degelijk een bewuste actie want de letters C en G werden in het beton geschreven. Dat gebeurt niet per ongeluk. Tevens is het fietspad afgesloten met hekken, borden en lint. Maar blijkbaar stopt daardoor niet iedereen”, vervolgt schepen Van den Borne.

900.000 euro

De gemeente is absoluut niet opgezet met het vandalisme. De kosten om de schade te herstellen zullen oplopen in de tienduizenden euro’s. De werken zullen nu bovendien langer duren dan gepland. “Het is geen goedkoop grapje”, zegt burgemeester Walter Luyten. “De gemeente Ravels investeert 900.000 euro in een vrij liggend en veilig fietspad. De herstelling van deze vernieling zorgt voor een meerkost die we zullen moeten betalen. Dit is vervelend en zorgt voor veel extra werk en overlast. Ook de aannemer reageert geschokt op deze respectloze actie. Het is voor hen sowieso al niet gemakkelijk om te werken onder alle coronamaatregelen en dit doet hun werk zeker geen eer aan. De arbeiders op het terrein zijn enorm ontgoocheld dat dit is gebeurd.”

Politie

Het gemeentebestuur verwittigde de lokale politie Kempen Noord-Oost. Agenten gingen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. “Ook de camerabeelden zullen uitgezocht worden of er bruikbare beelden zijn. Maar we hopen dat de daders tot inkeer komen en zich vrijwillig melden. Getuigen die iets gemerkt hebben, mogen dit ook altijd doorgeven”, besluit burgemeester Walter Luyten.