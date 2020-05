Uitbaters Pakhuis en Pothuis openen pop-up in Turnhouts winkelcentrum: “Niet te lang meer in onzekerheid blijven” Toon Verheijen

11 mei 2020

18u51 27 Ravels De eigenaars van het Pakhuis en het Pothuis verhuizen hun zaak tijdelijk naar het winkelcentrum van Turnhout. Het cliënteel bestaat voor tachtig procent uit Belgen, maar die geraken er dus niet omdat de winkel op Nederlands grondgebied ligt. “We moeten iets doen, want niemand weet hoe lang het nog gaat duren”, zegt eigenaar Raf Doms.

Horecazaak Het Spoorhuis, decoratiezaak Pothuis en modezaak Pakhuis liggen alle drie pal op de grens van het Nederlandse Baarle-Nassau en het Belgische Weelde (Ravels). De coronamaatregelen in België zijn dan wel wat versoepeld, maar Belgen mogen zonder geldige reden nog altijd de grens niet over. En daar knelt het schoentje voor de grenszaak want het cliënteel voor de twee winkels bestaat voor 80 procent uit Belgen. “Daarom moesten we wel iets doen”, zegen eigenaar Raf Doms, manager Steffie Verheijen en Linda Vermeeren. “Vooral ook omdat we met nieuwe collecties zitten en die willen we echt laten zien. We hebben daarom een pand in de Renier Sniederstraat in het centrum van Turnhout ingericht als pop-up. Dat gaat niet alles redden, dat beseffen we ook wel, maar zo worden we toch weer een beetje zichtbaar. En zeker nu de mensen in België weer naar de winkel mogen.”

Thuisbezorgdienst

Een deel van de spullen die normaal in Baarle-Nassau staan, zijn nu verhuisd naar de pop-upzaak in Turnhout. De andere zijn terug te vinden op de nieuwe webshop. “En we koppelen er ook nog een gratis thuisbezorgdienst aan voor de mensen die echt nog niet ter plaatse geraken of het nog niet willen door corona. De winkel zal maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag geopend zijn in de namiddag.”

Onzekere toekomst

Raf Doms beseft dat het een vrij unieke situatie is. “We zijn zelf al sinds midden maart volledig gesloten”, zegt Raf. “We hadden nog wel wat afspraken, maar dan enkel met Nederlandse klanten. Online bleven we uiteraard ook draaien, maar het was héél wat minder. We hadden natuurlijk langer kunnen openblijven, maar dat haalt niets uit als het merendeel van de klanten van de ‘andere kant’ komt. Het zal ook een beetje vreemd doen wanneer we op 1 juni onze horecazaak Spoorhuis weer mogen open doen en de grenzen nog niet open zijn.”