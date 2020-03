Twee personen gewond na zwaar ongeval met betonmixer Jef Van Nooten

04 maart 2020

Aan Klein Ravels in Ravels, de baan tussen het centrum van Ravels en Weelde, is woensdagnamiddag rond 15 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een vrachtwagen – een betonmixer – botste er op een auto met Nederlandse nummerplaat. Door de klap ging de auto over de kop. De wagen kwam het dak tot stilstand. De twee inzittenden van de wagen zaten gekneld in het voertuig. Ze zijn door de brandweer bevrijd en gewond naar het ziekenhuis gebracht.