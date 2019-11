Twee inbraken zonder buit Wouter Demuynck

13 november 2019

14u52 0

In Weelde (Ravels) werden dinsdagochtend twee inbraken, telkens in een loods, vastgesteld die de nacht ervoor waren gebeurd. Aan Geeneinde werd een draad doorgeknipt en getracht een deur te forceren, maar dat mislukte. In de Koningsstraat, vlakbij Geeneinde, raakte men wel binnen door de deur te forceren maar er werd niets buitgemaakt.