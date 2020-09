Tiener in jeugdinstelling geplaatst na achtervolging bij drugscontrole Jef Van Nooten

07 september 2020

10u29 0 Ravels Een 16-jarige jongen uit Hulshout is door de jeugdrechter voor drie maanden in een instelling geplaatst nadat hij zaterdag tegen de lamp liep bij een drugscontrole in Poppel (Ravels).

Agenten van de politiezone Kempen Noord-Oost organiseerden zaterdag aan Grens in Poppel een controleactie, onder meer gericht tegen het drugstoerisme. “Op een bepaald moment nam een wagen de vlucht. Een korte achtervolging leidde naar een doodlopend straatje in de buurt. De twee inzittenden van de wagen konden worden gevat”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost.

Ketamine

Tijdens de vlucht hadden de inzittenden een zakje met 200 gram ketamine uit de auto gegooid, maar de drugs konden gerecupereerd worden door de politie. “In de auto zaten een 21-jarige man uit Mol en een 16-jarige jongen uit Hulshout”, aldus nog de politiewoordvoerder. “De meerderjarige is voor de onderzoeksrechter geleid. Die liet hem vrij onder voorwaarden vrijgelaten. De minderjarige is voor de jeugdrechter geleid en wordt voor drie maanden in de jeugdinstelling in Mol geplaatst.”