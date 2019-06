Studenten renoveren Lourdesgrot Jef Van Nooten

11 juni 2019

Studenten van de hogeschool Thomas More hebben de voorbije maanden de Lourdesgrot aan de kerk van Sint-Jan in Ravels onder handen genomen. Intussen is de renovatie afgerond. Op 26 juni wordt de Lourdesgrot officieel heringewijd. Die inzegening zal gebeuren door E.H. Bert Pluym.