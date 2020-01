Sluikstorter laat volledige tuinset achter in bos Jef Van Nooten

13u44 0 Ravels De gemeente Ravels heeft op haar facebookpagina foto’s gedeeld van een groot sluikstort in het bos vlakbij de Koningsstraat. De inwoner die het sluikstort ontdekte, spreekt de sluikstorter toe in een ‘open brief’.

Een wandelaar stootte zondag op het opvallende sluikstort nabij de Koningsstraat. Een nog onbekend persoon liet er een volledig tuinset achter, inclusief kussens. “Vermoedelijk had je met de auto de bocht te hard genomen en is alles van je aanhangwagen gevallen of werkte je slot van het koffer niet goed en verloor je daardoor al je spullen. Wat jammer dat je dit niet gezien hebt”, richt de wandelaar zich via sociale media tot de sluikstorter.

“Vandaar wil ik via sociale media iedereen vragen om de foto’s aandachtig te bekijken. Misschien herkent er iemand deze spullen of heeft iemand iets gezien? Op die manier kunnen we dit tuinset terug aan zijn rechtmatige eigenaar bezorgen. Ik ben namelijk erg begaan met mijn medemens. Ik ga niet van het kwade van de mens uit, maar, geachte heer of mevrouw, mocht je deze spullen niet meer willen, kan je er voortaan beter iemand anders blij mee maken of het naar het containerpark brengen. Het is maar een beetje verder rijden, en het bespaart de medewerkers van de technische diensten heel wat nodeloos werk. Zij zorgen er namelijk voor dat Ravels niet verandert in een vuilnisbelt door dergelijke acties.”