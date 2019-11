Scoutsleiders behalen EHBO-diploma na cursus bij Rode Kruis Jef Van Nooten

27 november 2019

14u49 1 Ravels De leiders van de Scouts in Ravels hebben een EHBO-diploma behaald. Ze legden hun examen af nadat ze een cursus volgden bij het Rode Kruis in Ravels.

Het Rode Kruis in Ravels organiseerde voor het eerst een weekendcursus. Tijdens twee achtereenvolgende zaterdagen en zondagen werd een EHBO-cursus georganiseerd op de nieuwe locatie van het Rode Kruis aan het Geeneinde in Weelde. “Voor beide partijen werd het een leerzame en zeer leuke ervaring. Het lespakket voorzag in reanimatie, wondverzorging, levensbedreigende- en niet levensbedreigende situaties, en vele praktijkoefeningen en simulaties”, klinkt het bij het Rode Kruis. “In het voorjaar van 2020 zullen nog meerdere van deze cursussen volgen, niet alleen zoals nu in de weekenden maar ook op één avond in de week, tien weken lang.”

Wie interesse heeft in een gratis cursus, kan contact opnemen via pr@ravels.rodekruis.be.