Scoutsfuif loopt uit de hand: politie moet pepperspray gebruiken Jef Van Nooten

17 februari 2020

12u57 0 Ravels De politie is zaterdagnacht tussenbeide moeten komen bij een zware vechtpartij in zaal Sint-Jan in Weelde (Ravels). Even later keerden de amokmakers zich tegen de politie. Die moest pepperspray gebruiken om de gemoederen te bedaren.

In zaal Sint-Jan in Weelde vond zaterdagavond een scoutsfuif plaats. Die ging gepaard met enkele onregelmatigheden. “Rond 2.30 uur kregen we melding vanuit de security dat de situatie uit de hand aan het lopen was”, vertelt Katrien Goffings, korpschef van de lokale politie Kempen Noord-Oost. “Er waren zowel schermutselingen op de parking als in het inkomgedeelte.”

Vechtersbaas

De politie ging ter plaatse en sloeg één vechtersbaas in de boeien. Tien minuten nadat de politie er terug vertrokken was, volgde een nieuw telefoontje vanuit de security. Dit keer werd er gevochten aan de inkom. De politie snelde opnieuw ter plaatse, maar kwam zelf in het oog van de storm te staan. “Tien tot vijftien personen hebben zich vrij heftig tegen de politie gekeerd. De agenten moesten pepperspray gebruiken. Pas daarna is alles gekalmeerd.”

Overleg

Het geweld van zaterdagnacht was niet de eerste keer dat er zich problemen voordoen tijdens fuiven in zaal Sint-Jan. De politie gaat samen met het gemeentebestuur en de security rond de tafel zitten om te bespreken of er extra maatregelen genomen moeten worden.