Rusthuisbewoners geëvacueerd na gasgeur

12 november 2019

In het woonzorgcentrum in de Onze Lieve Vrouwstraat in Ravels werd zondagochtend rond 7.15 uur een gasgeur vastgesteld. Het personeel begon meteen met de evacuatie van een paar gangen. De brandweer heeft de oorzaak snel gevonden en heeft de ruimte geventileerd. De bewoners konden snel terug naar hun kamer.