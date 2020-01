Rook- en roetschade na brand in garage Jef Van Nooten

13 januari 2020

De brandweer moest maandag uitrukken naar Kijkverdriet in Ravels. Daar was in de voormiddag brand ontstaan in de garage naast een woning. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de garage heel wat rook- en roetschade heeft opgelopen.