Rode Kruis viert Hugo voor 100ste bloedgift Jef Van Nooten

29 juli 2020

Het Rode Kruis Ravels heeft Hugo Van Rooy in de bloemetjes gezet. Dat gebeurde in gemeenschapscentrum De Wouwer. Aanleiding was de 100ste bloedgift van Hugo. “Op 22 juli heeft Hugo Van Rooy in De Wouwer in Ravels voor de 100ste keer bloed gegeven”, klinkt het bij Rode Kruis Ravels. “Ondanks de coronaperikelen zijn de bloeddonaties in juli succesvol geweest in Weelde, Poppel en Ravels.” Krisje van het Rode Kruis Ravels beloonde Hugo met een geschenk.