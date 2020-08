Ravels verloot 45 cadeaucheques van 100 euro Jef Van Nooten

05 augustus 2020

12u47 0 Ravels Het gemeentebestuur van Ravels lanceert een actie waarbij inwoners een cadeaucheque van 100 euro kunnen winnen. In totaal 45 inwoners krijgen zo’n cheque. De gemeente wil zo de lokale handelaars steunen tijdens de coronacrisis.

“De afgelopen weken waren bijzonder moeilijk voor al onze handelaars”, klinkt het bij de gemeente. “Om hen te steunen organiseren we een actie. Als je tussen 4 augustus en 30 oktober een gemeentelijke cadeaucheque koopt met een minimale waarde van 10 euro, kan je meedingen om zelf een cheque ter waarde van 100 euro te winnen.”

Streekproductenmand

Vanaf 4 september zullen er wekelijks vijf winnaars getrokken worden die elk een cheque van 100 euro in ontvangst mogen nemen. “Deze kan men besteden bij de deelnemende lokale handelaars. Deze cadeaucheque zal verpakt worden in een lokale streekproductenmand.”

4.500 euro

De actie loopt tot 30 oktober. In totaal worden dus negen keer vijf mensen blij gemaakt met een cheque, goed voor een totaalbedrag van 4.500 euro. De gemeentelijke cadeaucheque is te verkrijgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.