Ravels trakteert 180 vrijwilligers op barbecue

17 juni 2019



Het gemeentebestuur van Ravels heeft de vrijwilligers van de gemeente getrakteerd op een barbecue.

In totaal 180 vrijwilligers schoven de benen onder tafel. Het gemeentebestuur van Ravels wilde de aanwezigen op die manier bedanken voor hun inzet en vrijwilligerswerk bij verenigingen, voor evenementen, in scholen, binnen de diensten van de gemeente, in het Sociaal Huis, enzovoort... De barbecue werd georganiseerd in gemeentezaal Den Eel in de Eelstraat. Burgemeester Walter Luyten en zijn schepenen stonden in voor de bediening van de vrijwilligers.