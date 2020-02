Ravels strijdt mee voor titel van ‘Fietsgemeente 2020': “Stimulans om nòg beter te doen” Jef Van Nooten

18 februari 2020

16u40 1 Ravels De gemeente Ravels is genomineerd voor de titel ‘Fietsgemeente 2020’. De nominatie kwam er niet zomaar. De voorbije jaren zijn er De gemeente Ravels is genomineerd voor de titel ‘Fietsgemeente 2020’. De nominatie kwam er niet zomaar. De voorbije jaren zijn er vele kilometers veilige fietspaden bij gekomen in Ravels.

De verkiezing van Fietsgemeente/Fietsstad 2020 is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Fietsersbond. Met de wedstrijd willen ze gemeentebesturen belonen die fietsers centraal zetten in hun beleid.

In de categorie kleine gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) neemt Ravels het op tegen Boechout en Zutendaal. Elke kandidaat wordt nu doorgelicht door een studiebureau. Daarbij maken experts een diepgaande analyse van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in de betrokken steden en gemeenten.

50.000 euro

Op 26 mei wordt bekend gemaakt wie de titel van ‘Fietsgemeente 2020’ krijgt. Die gemeente krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro om te investeren in fietsvoorzieningen. “Wij zijn alleszins fier dat we bij de drie finalisten zijn”, zegt schepen Patrick Van den Borne “De investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan, werpen zijn vruchten af.”

Gewestbossen

Zo legde de gemeente vrij liggende fietspaden aan langs de Steenweg Baarle, Arendonksesteenweg, Tilburgseweg en Turnhoutseweg. “Het zijn allemaal realisaties van de laatste 4 jaar. Daarnaast zijn we druk bezig met het opwaarderen van het recreatief fietsroutenetwerk. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het fietspad tussen de Leemputten en het militair domein, het fietspad in natuurlijke materialen in de gewestbossen van Ravels en aan de Schrieken.”

Geeneinde

Voor burgemeester Walter Luyten is de nominatie niet alleen een beloning voor het vele werk, maar ook een stimulans om het nog beter te doen. “Er staan nog verschillende projecten op stapel zoals de aanleg van een fietspad langs het Moleneinde-Vooreel, of het Geeneinde. We willen ons blijven inzetten voor aangenaam en vooral veilig fietsen in de gemeente.”