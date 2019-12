Ravels stelt Hoogeindse Berg terug open voor publiek Jef Van Nooten

19 december 2019

14u33 2

Het gemeentebestuur van Ravels heeft de akte ondertekend voor de aankoop van het bosperceel waarop de Hoogeindse Berg zich bevindt. “Met de aankoop willen we het uniek stukje natuur terug openstellen voor het grote publiek”, zegt burgemeester Walter Luyten.

De gemeenteraad keurde de aankoop van de ‘Hoogeindse Berg’ in juni unaniem goed. Nu is ook de verkoopakte ondertekend. “Met deze aankoop wil het bestuur dit uniek stukje natuur, dat al vele jaren in privéhanden was, terug openstellen voor het grote publiek”, zegt burgemeester Water Luyten

Deze natuurlijke zandduin is het hoogstgelegen punt van de gemeente Ravels en grenst aan Weelde Depot. De Hoogeindse Berg is begroeid met bomen. “In de bossen van de Hoogeindse Bergen liggen vier grafheuvels uit de Midden-Bronstijd (1800-1050 voor Christus, red), telkens in groepjes van twee. De vier heuvels waren familiegrafheuvels en zijn meermaals gebruikt. Ze hoorden ongetwijfeld bij een klein boerenerf”, vervolgt Walter Luyten. “Het toevoegen van dit perceel aan het gemeentelijk patrimonium betekent een meerwaarde voor de gemeente. Op korte termijn wil de gemeente dit perceel opstellen voor de Ravelse jeugdverenigingen.”