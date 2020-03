Ravels sluit sluipwegen naar Nederland af met verankerde hekken Jef Van Nooten

22 maart 2020

14u40 0 Ravels De politie heeft ook in Weelde en Poppel kleine wegen afgesloten om te verhinderen dat mensen ongezien de grens oversteken. De grensovergang aan de Tilburgseweg in Poppel blijft wel open, maar daar vinden controles van de politie plaats.

De politie Kempen Noord-Ooost voert sinds een paar dagen grenscontroles uit in het kader van de coronamaatregelen. De controles vinden onder meer plaats in Arendonk en Poppel. “Tot onze grote spijt moeten we echter vaststellen dat heel wat mensen de noodzaak van de maatregelen nog niet voldoende inzien en op zoek gaan naar sluipwegen om van en naar Nederland te rijden voor niet-essentiële verplaatsingen”, klinkt het bij de politie. “Hierdoor besliste de gemeente Ravels om bepaalde grensovergangen dicht te zetten door middel van verankerde hekken.”

Tilburgseweg

In Weelde gaat het om de grensovergangen in de Koningstraat, Meir en Noord-Heikant. In Poppel zijn Steenweg Baarle, Aarle, Nieuwkerk, Beekseweg, Mierdsedijk en Schootseweg afgesloten. “De grensovergang van de N12 (Tilburgseweg, red.) in Poppel blijft steeds open voor het verkeer, al is de kans groot om hier gecontroleerd te worden.”