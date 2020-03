Ravels plaatst informatieschermen aan grens Jef Van Nooten

21 maart 2020

19u01 3 Ravels Het gemeentebestuur van Ravels heeft een groot digitaal informatiescherm geplaatst aan de grensovergang met Nederland in Poppel. Via het scherm worden de versterkte maatregelen rond corona bekend gemaakt.

“België en Nederland hanteren namelijk andere maatregelen en dat kan onduidelijkheid met zich meebrengen. Er zijn nog altijd landgenoten die over de grens in Nederland inkopen doen. Dag mag niet. Vice versa ook niet”, klinkt het bij de gemeente.

Ook een tankbeurt is geen goede reden om de grens over te steken. “Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden. Werken in het buitenland wordt nog wel toegestaan als telewerken niet mogelijk is.