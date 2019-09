Radioamateurs communiceren van op Weelde Depot met rest van de wereld Jef Van Nooten

07 september 2019

21u50 0 Ravels Op Weelde Depot in Ravels nemen enkele zendamateurs deel aan de internationale zenddag. Ze leggen daarbij vele honderden contacten met radioamateurs over heel de wereld.

De Ravelse zendamateurs begonnen zaterdagochtend met de bouw van een antenne op het voormalige NAVO-terrein in Weelde. De internationale zenddag is een soort van internationale oefening waarbij zendamateurs op 24 uur tijd een antenne opzetten die volledig los staat van alle structuren. We mogen niks gebruiken van bestaande palen of masten, alleen natuurlijke dingen zoals een boom”, zegt Ief Kox. “Van hieruit proberen we zoveel mogelijk contacten te leggen met de rest van de wereld.”

De internationale zenddag duurt 24 uur. Op zaterdag om 15 uur begonnen de radioamateurs er aan. “Veel landen doen er aan mee. Na 4 uur hadden we al honderd contacten gelegd. Op 24 uur tijd worden er dat 600 à 700. We hebben contact gemaakt met Afrika, Zuid-Amerika, … Het zijn dus grote afstanden die we al hebben kunnen overbruggen”, aldus nog Ief Kox. “We hebben keuze uit verschillende frequenties die we kunnen aanroepen als zendamateurs. Afhankelijk van de eigenheid van de atmosfeer kiezen we een bepaalde frequentie en proberen we zo ver mogelijk te geraken. We communiceren niet met signalen, maar echt met sprekende stem via een microfoon.”