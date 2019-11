Prins Thijn I zwaait scepter over 49ste kindercarnaval Jef Van Nooten

12 november 2019

16u59 0 Ravels In Weelde (Ravels) is de nieuwe Prins Carnaval bekend voor de volgende editie van het kindercarnaval in het dorp: Prins Thijn I.

Simon Dries, de prins van vorig jaar zorgde voor de lottrekking. Thijn Lugters kwam daarbij als eerste naam uit de pot en mag zich dus ‘Prins Thijn I’ noemen. Hij wordt in zijn taak bijgestaan door zijn hofdames Roos Verhoeven en Lotte Goris. Het drietal krijgt ook hulp van de Raad van Elf. Die bestaat uit Lev Moonen, Dylan Elias, Joren Van Steen, Leonardo Mommers, Lucas Van Hees, Nel Wouters, Zeger Beyens, Victor Schellekens, Klaas Van Gils en Mathis Moeskops. Het kindercarnaval in Weelde is in 2020 toe aan de 49ste editie. De stoet staat gepland op zondag 23 februari.