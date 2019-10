Primeur voor de Noorderkempen en verder: brasserie Spoorhuis serveert Duvel van het vat Toon Verheijen

11 oktober 2019

14u50 0 Ravels Liefhebbers van Duvel uit de Noorderkempen kunnen vanaf dit weekend terecht in het Spoorhuis op de grens van Weelde en Baarle-Nassau/Hertog voor de enige echte Duvel van het vat. Het Spoorhuis is daarmee nog maar het zesde café in Vlaanderen dat de godendrank van het vat gaat serveren. “Alles draait om beleving en daarom zijn we mee op de kar gesprongen”, vertelt patron Raf Doms.

Raf Dams baat sinds een drietal jaren de brasserie Spoorhuis uit in een voormalige douaneloods pal naast het Belslijntje. Naast de zaak ligt zelfs nog een gereconstrueerde oude spoorlijn want het pand was ooit een florerend treinstation. De uitbating had wat juridische voeten in de aarde, maar dat is allemaal al een tijdje achter de rug. En met enige trots kondigt cafébaas Raf Doms aan dat hij vanaf dit weekend voor een primeur zorgt in de Noorderkempen en een stukje Nederland. Duvel van het vat namelijk. Voorlopig doen in Vlaanderen hem enkel Brouwerij De Koninck en de Koningin Elisabethzaal in Antwerpe, Café Manneken Pis in Brussel, het Duveldepot in Breendonk en de Handelsbeurs in Gent hem dat voor .

Beleving

De installatie van de tapinstallatie kwam er eerder toevallig. “We hadden glazen van Duvel nodig dus kwam er een vertegenwoordiger langs”, vertelt Raf Doms. “We geraakten wat aan de praat en stelde wat vragen over de Duvel van het vat omdat er hier en daar toch wel wat over geschreven en verteld werd. Toen hij vroeg of wij het wilden, zijn we meteen op de kar gesprongen. Duvel heeft iets mythisch en je hebt echte fans die niets anders willen en die ook wel de versie van ’t vat willen geproefd hebben. En uiteindelijk draait horeca toch meer en meer om beleving. We hopen dus met deze extra tapkraan een extra troef te hebben. Want het is echt wel extra, want de vaten Duvel kan je niet aansluiten op een klassieke tapinstallatie. Die vaten hebben speciale koeling en druk nodig. Dus misschien is het inderdaad ook niet voor iedereen weggelegd. Je moet er immers plaats voor hebben achter de toog. Maar op deze manier kunnen we misschien toch wel het verschil maken. We proberen dat al drie jaar te doen met op onze in totaal tien tapkranen toch een aantal speciale en lekkere bieren te tappen die je niet overal van de tap kan krijgen. zo hebben we bijvoorbeeld ook de Tripel Katrien van Hoogstraten op het vat.”

Uniek

Ondergetekende kon de allereest getapte Duvel van het vat proeven. Het moet gezegd: hij smaakte. “Er komt wel wat bij kijken”, zegt Raf Doms. “Telkens je het vat vervangt, moet ook de leiding van het vat naar de tapkraan vervangen worden. Maar we doen het graag en zijn ervan overtuigd dat het wel gaat aanslaan. Vanaf dit weekend is in elk geval iedereen welkom.”

Door het complexe (her)gistingsproces en de grote hoeveelheid koolzuur van het bier, leek het tot 2017 onmogelijk om ooit een Duvel van het vat te drinken. Na enkele jaren onderzoek, slaagde Moortgat erin om een tapinstallatie te ontwerpen die aan alle nodige vereisten voldoet om een Duvel te tappen zoals ze vanop fles uitgeschonken wordt. Duvel van het vat behoudt de hergisting, het alcoholpercentage en de authentieke smaak zonder te moeten inboeten op kwaliteit. Bij elk nieuw vat Duvel wordt een leiding geleverd die tussen de kraan en het vat gestoken wordt. Daarnaast zijn de kranen zelf ook aangepast en de diameter van de leidingen een pak kleiner zodat je zonder problemen een frisse Duvel kan tappen met zijn typerende schuimkraag. Een Duvel van het vat is met zijn vier graden een tikkeltje kouder dan vanop fles, maar behoudt in tegenstelling tot vele andere speciaalbieren van de tap, zijn authentieke hoppige smaak.