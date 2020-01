Politie ontmantelt cannabisplantage in Elzenstraat Toon Verheijen

31 januari 2020

13u52 0 Ravels De lokale recherche van politiezone Kempen Noord-Oost heeft vier personen gearresteerd in het kader van een drugsdossier. In een woning in de Elzenstraat werd een kleine cannabisplantage aangetroffen met 266 planten.

De speurders voerden woensdag een aantal huiszoekingen uit. De plantage in de woning in de Elzenstraat telde 266 jonge planten en vermoedelijk waren er eerder nog geen oogsten geweest. De politie kon daar twee Nederlanders arresteren van 53 en 62 jaar oud. De oudste van de twee stond bovendien geseind en had nog een gevangenisstraf openstaan van veertig maanden.

Tegelijkertijd vielen de speurders ook woningen binnen in de Koning Albertstraat en de Weeldestraat. Daar werden nog eens drie mannen gearresteerd die mogelijk betrokken waren bij het opzetten of onderhouden van de plantage. Onder meer een 33-jarige Nederlander. Woensdag werden de drie Nederlanders van 33, 53 en 62 voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. De 62-jarige werd aangehouden onder elektronisch toezicht en de raadkamer bevestigde zijn aanhouding. De twee andere kregen van de onderzoeksrechter strenge voorwaarden opgelegd. De andere twee werden niet voorgeleid.