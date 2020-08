Politie betrapt vier jongeren met fles lachgas van 7,5 kilo Jef Van Nooten

09u57 0 Ravels De politie Kempen Noord-Oost heeft zondagavond in Ravels vier jonge mannen betrapt op het gebruik van lachgas.

“We kregen rond 21.40 uur melding dat er een groep jongeren overlast veroorzaakte aan de Kanaaldijk in Ravels”, vertelt politiewoordvoerder Ward Van Hee. “Onze patrouille is ter plaatse gegaan en trof vier mannen tussen 18 en 21 jaar aan. Ze waren in het bezit van een grote fles lachgas van 7,5 kilo.”

Boete

Het gebruik van lachgas is verboden volgens het politiereglement. De vier mannen mogen zich aan een GAS-boete verwachten. Die kan oplopen tot 350 euro.