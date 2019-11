Politie arresteert verdachten van wisseltruc met steelstofzuiger in warenhuizen van Aldi Toon Verheijen

25 november 2019

13u12 6 Ravels Een patrouilleploeg van de politiezone Regio Turnhout heeft twee Nederlanders gearresteerd die in aanmerking komen voor een reeks van acht feiten van oplichting in warenhuizen van Aldi. Het duo probeerde telkens om geld terug te krijgen van een aankoop van een steelstofzuiger die ze niet meer wilden. De twee zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.

De twee mannen, 45 en 49 jaar oud, waren vrijdag in het filiaal van warenhuis Aldi in Ravels. Ze probeerden daar een steelstofzuiger te wisselen. Ze hadden die naar eigen zeggen net gekocht, maar ze zagen af van de aankoop en wilden hun centen terug. Het kassaticket hadden ze naar eigen zeggen niet meer. Een alert personeelslid vertrouwde het zaakje echter niet, want het was niet de eerste keer dat ze in de winkel stonden om hun centen terug te eisen. Er ontstond een discussie, maar na wat woordenwisseling besloten de twee mannen het op een lopen te zetten.

Opgepakt

Het personeel van het warenhuis verwittigde de politie Kempen Noord-Oost (Retie, Ravels, Arendonk) en kon ook de nummerplaat van de wagen doorgeven waarmee de twee mannen waren weggereden. Via het netwerk van ANPR-camera’s in de regio, werd het voertuig korte tijd later gesignaleerd in Turnhout. Het duo kon door een patrouilleploeg van de politiezone Turnhout ingerekend worden op de parking van een supermarkt.

Acht feiten

Uit verder onderzoek kunnen de veertigers gelinkt worden aan een 8-tal feiten in Ravels, Rijkevorsel, Arendonk, Lille, Lokeren, Evergem en Wachtebeke. “De werkwijze is steeds dezelfde”, zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen. “Ze kochten iets in een winkel van Aldi, maar wilden na aankoop hun geld terug. Dat probeerden ze eerst in dezelfde winkel, maar ze hadden hun kassaticket zogezegd niet meer. Daarna reden ze naar een andere Aldi, namen daar hetzelfde product uit te rekken en wilden hun geld terug. Daarvoor gebruikten ze dan wel het kassaticket. Als de truc niet lukte of er ontstond discussie, dan namen ze de vlucht. De onderzoeksrechter heeft de twee Nederlanders aangehouden voor oplichting en voor poging tot oplichting. Het onderzoek wordt verdergezet.”