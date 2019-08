Pierenloop steunt ‘Kind in Nood’ met Pontes-koekjes Jef Van Nooten

20 augustus 2019

13u34 3 Ravels Tijdens de 28ste editie van de Pierenloop in Ravels zullen Pontes-koekjes verkocht worden. De opbrengst van de koekjesverkoop gaat integraal naar Kind in Nood Kempen.

De Pierenloop staat dit jaar geprogrammeerd voor zaterdag 31 augustus. Hoofdsponsor van het loopevenement is Pontes, het crematorium in Turnhout. Die levert dit jaar een extra inspanning om het goede doel van de Pierenloop – Kind in Nood Kempen in Turnhout – te ondersteunen. “Als extraatje bakken ze op elk vrij moment tot aan de Pierenloop lekkere zanddeegkoekjes. Deze koekjes worden te koop aangeboden tijdens de Pierenloopdag op zaterdag 31 augustus”, zegt Jan Schillebeeckx van het organiserend comité. Kostprijs voor de koekjes: 3 euro voor een zakje met 10 koekjes.

Voor de 28ste editie wordt het concept van de Pierenloop grondig vernieuwd. Zo wordt naast de kinderlopen enkel de 5 kilometer jogging weerhouden. Nieuw zijn twee trails, één van 15 km en één van 30 km.

Inschrijven kan via www.pierenloop.be.