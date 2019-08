Pierenloop schenkt overschot aan T-shirts aan Kenia Jef Van Nooten

07 augustus 2019

13u35 0 Ravels De organisatoren van de Pierenloop in Ravels hebben een grote hoeveelheid T-shirts weggeschonken aan Imani uit Oosthoven. Zij zullen vervolgens de T-shirts verdelen in Kenia.

“In het verleden kreeg elke Pierenloper een T-shirt bij zijn of haar inschrijving”, zegt medeorganisator Jan Schillebeeckx. “Een goede organisatie voorziet er steeds meer dan voldoende. Door de jaren heen zijn er dus heel wat blijven liggen. Het leek ons nu het goede moment om die weg te schenken aan Imani in Oosthoven. Die vereniging staat voor ontwikkelingswerk in Kenia. We hopen dat onze T-shirts bij vele voetbalploegen daar in de smaak zullen vallen.”

De Pierenloop vindt dit jaar plaats op zaterdag 31 augustus. Het sportevenement is toe aan de 28ste editie. Deelnemers kunnen kiezen tussen kinderlopen, een jogging van 5 kilometer of trailruns van 15 of 30 kilometer.