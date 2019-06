Pierenloop kiest voor nieuw concept: trails vervangen 10 miles Jef Van Nooten

24 juni 2019

11u05 0 Ravels De Pierenloop zal er vanaf dit jaar heel anders uitzien. De organisatoren kiezen er voor om twee trails in te voeren van 15 en 30 kilometer. “Ravels met zijn uitgestrekte bossen biedt daarvoor de ideale gelegenheid”, klinkt het.

De Pierenloop staat dit jaar geprogrammeerd voor zaterdag 31 augustus. Voor de 28ste editie wordt het concept grondig vernieuwd. Zo wordt naast de kinderlopen enkel de 5 kilometer jogging weerhouden. We kiezen als organisatie resoluut voor twee trails, één van 15 km en één van 30 km. Daarmee komt er een einde aan het officieel wedstrijdgedeelte, de 10 miles van de afgelopen jaren”, vertelt medeorganisator Jan Schillebeeckx.

De organisatoren trekken de kaart van trailrunning omdat ze merken dat het een trend is. “Het aantal mensen dat trailruns beoefent, stijgt jaarlijks. Lopers geven daarbij vaak aan dat er bij het lopen op onverhard terrein een betere demping bij de voetlanding is. De deelnemers hebben daarbij de kans om te genieten van de natuurlijke en niet-stedelijke omgeving”, aldus nog Schillebeeckx. “Trailruns worden over het algemeen gelopen op onverharde wegen en heuvelachtige terreinen. De regio Ravels met zijn uitgestrekte bossen en velden biedt daarvoor een unieke gelegenheid. Met passages door de Ravelse Staatsbossen, langs De Bergen van Van Gils, over de voetgangersbrug, het Pierelierebinken pad, enzovoort is plezier gegarandeerd.”

Wie op voorhand inschrijft voor de trails betaalt 8 euro. Wie de dag zelf pas inschrijft, betaalt 15 euro. De kinderlopen kosten 4 euro. De kinderen krijgen na het lopen een ijsje en mogen deelnemen aan een tombola. Voor volwassenen is er een goed gevulde goodie bag met daarin twee lokale verrassingen.