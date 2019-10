Oud-gemeentehuis wijkt vanaf november voor nieuw rusthuis met 60 kamers Jef Van Nooten

26 oktober 2019

08u10 1 Ravels Het oud-gemeentehuis van Ravels wordt binnenkort met de grond gelijk gemaakt. In de plaats komt een nieuwe vleugel van woonzorgcentrum ‘Onze Lieve Vrouw van de Kempen’. “Het wordt een ‘rusthuis van de toekomst’ met zestig moderne kamers”, zegt burgemeester Walter Luyten. Midden 2023 gaat de nieuwe site open.

Woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van de Kempen in Ravels kampt met een lange wachtlijst. Het rusthuis beschikt momenteel over 88 kamers. “Deze zijn op elk moment van het jaar bezet. Zodra er een kamer leeg komt, staat er al meteen een nieuwe kandidaat klaar om de vrije plaats in te nemen”, zegt burgemeester Walter Luyten.

Vergrijzing

En dus dringt een uitbreiding zich op. Omdat ook in Ravels de vergrijzing sneller toeslaat dan verwacht. De Gasthuiszusters van Turnhout – die het woonzorgcentrum runnen – sloten daarom met de gemeente een erfpachtovereenkomst van 66 jaar af voor de gronden van het vroegere gemeentehuis en de aangrenzende verenigingslokalen langs de Grote Baan in Ravels. Want op hun eigen perceel hebben ze geen ruimte meer voor uitbreiding. “De nieuwe zorgsite zal een compleet zorgaanbod bieden voor senioren. Een site waar elke burger van Ravels terecht kan onafgezien de zorgbehoefte”, vervolgt Luyten. “Vandaar ook dat er verschillende zorgvormen aangeboden zullen worden: assistentiewoningen, kortverblijf, oriënterend kortverblijf, thuiszorg, woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis, thuiszorgdienst, buurtrestaurant, ....”

De 88 kamers die het woonzorgcentrum momenteel heeft, zijn op elk moment van het jaar bezet. Er is een grote wachtlijst.

De afbraakwerkzaamheden starten in november. Zowel het oud-gemeentehuis als de naastgelegen gemeentezaal worden volledig gesloopt. Na de afbraak wordt de bouw van het nieuwe rusthuis in twee fases uitgevoerd. “Eerst wordt een nieuwbouw van 60 ‘kamers’ opgetrokken. In een volgende fase zal worden gestart met de verbouwing van het bestaande woonzorgcentrum. De realisatie van de uitbreiding zal ongeveer 3 jaar in beslag moeten nemen. Midden 2023 zal deze site dus open moeten gaan en dienst doen als nieuwe parel in de gezondheids- en ouderenzorg in Ravels. Met de rusthuisdirectie werd overeengekomen dat de inwoners van Ravels voorrang krijgen bij de toewijzing van de kamers.”

Assistentiewoningen

De zestig nieuwe ‘kamers’ die in de nieuwe vleugel van het rusthuis komen, zijn eigenlijk 24 assistentiewoningen en 36 gewone kamers. Van de 24 assistentiewoningen worden er 15 gebouwd met twee slaapkamers (65m²) en 9 met één slaapkamer (55m²). Ze hebben allemaal een balkon met zicht op de Grote Baan of de O.L. Vrouwstraat. De 36 nieuwe kamers van het woonzorgcentrum hebben een netto oppervlakte van 28m². Iedere kamer heeft een eigen douche. Verder zijn ze voldoende ruim om naast het slaapgedeelte een woonhoekje te creëren. Twaalf kamers vormen een leefeenheid. Op elke leefeenheid komt één tweepersoonskamer.

Jong en oud

Het nieuwe rusthuisgebouw krijgt grote raampartijen. Zo wordt het buitenleven naar binnen gebracht. “Er werd ingezet op een maximale beleving, zowel in als rond het gebouw. Geen ‘dooie’ gangen, maar een uitgedachte structuur met fijne zichtpunten”, besluit Walter Luyten. “Door de integratie van een gemeentezaal en lokalen waar activiteiten georganiseerd worden, moet dit een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Verder is er een dorpsstraat, buurtrestaurant, cafetaria en een winkeltje. Rondom de gebouwen wordt een mooie groene omgeving aangelegd.”