Ontploffing op Camping Tulderheyde in Ravels: bungalow gaat in vlammen op VTT

20 mei 2020

14u21 0

In de Ravelse deelgemeente Poppel is vanmiddag een zware knal gehoord. Op Camping Tulderheyde zou er een ontploffing gebeurd zijn in een van de bungalows. De houten chalet is vervolgens in brand gevlogen. Er zouden geen gewonden zijn. De brandweerposten Arendonk en Ravels zijn ter plaatse.

Later meer.